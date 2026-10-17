Спартак Плевен ще се опита да поднесе изненада и да отстрани Левски от Купата на България

Българският шампион Левски гостува на Спартак Плевен на старта на кампанията си в Купата на България. Срещата ще се изиграе в неделя, 18 октомври, от 18:00 часа на стадиона в Плевен. Въпреки че "сините" имат огромно предимство, треньорът на "гладиаторите" Красимир Бислимов вярва в шансовете на своя тим. Той заяви, че се надява плевенчани да поднесат голямата изненада на турнира и да отстранят шампионите в елита.

Треньорът на Спартак Плевен: Таим надежди да поднесем някоя изненада

На първо място целта на Спартак Плевен ще бъде мачът да се превърне в зрелище за феновете. Бислимов заяви, че тимът му ще се опита да затрудни Левски максимално: "Това е мач, който преди всичко трябва да се превърне в спектакъл за феновете и те да са доволни от това, което се случи на терена. Ние подхождаме с необходимия респект към шампиона на страната, но ще се опитаме да ги затрудним максимално. Надяваме се да стане хубав и здрав мач, в който по-добрият да победи. Таим надежди да поднесем някоя изненада, защото да отстраниш Левски е много престижно."

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"Не е точно без напрежение, има го, защото футболистите ще искат да се представят максимално добре срещу този съперник. Всичко е възможно. Футбол е. Те имат играчи за три отбора, а и се борят на три фронта – първенството, европейските турнири и купата. Ние сме длъжни да подходим сериозно. Няма какво да губим от един такъм мач. Ще направим всичко възможно да направим невъзможното. Каквото и да стане, това е един безценен опит за младите ни футболисти", категоричен е опитният специалист.

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