Пореден участник в елита прескочи тим от Втора лига и е на 1/8-финалите на Купата на България

Ясен е следващият 1/8-финалист в Купата на България! Отборът на Локомотив София направи пълен обрат и си осигури място напред в турнира. Момчетата на Любослав Пенев надделя с 2:1 срещу втородивизионния Вихрен Сандански. Изненадващо елитният тим се оказа в изоставаща позиция през първата част, но успя да стигне до успех с два гола през второто полувреме. Така Локо София се присъедини към ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив в следващия етап от елиминациите.

Локо София прескочи Вихрен Сандански след обрат

Домакините от Сандански започнаха ударно и имаха шанс да поведат след четвърт част. Тогава удар на Даниел Манолев се спря в гредата. По-активната игра на Вихрен продължи и в крайна сметка даде резултат в 29-а минута, когато бранителят на столичните "железничари" Божидар Кацаров засече центриране на Марио Ивов в собствената си врата. Така Локомотив София се оттегли на почивката с едно попадение пасив след злополучния автогол на Кацаров.

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Локомотив изравни бързо след полувремето. В 56-ата минута Николас Пенев получи топката отдясно и отправи ниско центриране, а стражът на домакините Александър Михайлов изби топката. Тя обаче срещна тялото на плонжиралия пред него Ерол Дост и се озова във вратата за 1:1. Гостите направиха пълен обрат в 78-ата минута с попадение на Райън Бидунга с глава и така "железничарите" прескочиха 1/16-финалите на турнира. След края на мача един от лидерите на тима Спас Делев призна, че не е имало подценяване на съперника, а теренът е затруднил него и съотборниците му.

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