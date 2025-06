Голяма звезда на Апоел виси за първия мач с Левски в Лига Европа

Един от основните футболисти на израелския Апоел Беер Шева е под сериозна въпросителна за предстоящия мач с Левски от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Става въпрос за 26-годишния национал на Замбия Кингс Кангва. Това стана ясно след последната контрола на израелците от подготвителния им лагер, който те проведоха в Полша заради напрегнатата ситуация в страната, която бе породена от военния конфликт с Иран.

ОЩЕ: Вратарят, който прослави Левски по света със своите голове

В последния си мач от подготовката Апоел победи втородивизионния полски Гурник Лечна с 4:2. В началото на второто полувреме обаче Кингс Кангва получи неприятна контузия в глезена и се наложи да бъде заменен принудително. Все още не е ясно колко сериозна е травмата на замбиеца като се очаква тези дни той да мине обстойни медицински прегледи. В Апоел се надяват, че те ще покажат, че контузията не е много тежка и халфът ще бъде на линия за двубоите с Левски.

𝐈𝐒𝐑𝐄𝐀𝐋 🇮🇱



Chipolopolo Midfielder Kings Kangwa 🔥 scored a goal and assist in Hapoel Beer Sheva's 4-2 victory over Gornik Leczna in an International Club Friendly Match.#ZedFoot | #KK20 | #InternationalClubFriendly pic.twitter.com/fmtQ5SVtJs