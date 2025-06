Заради Путин и армията му: Стена от дронове в Естония, норвежки F-35 в Полша

Предвид постоянно растящата заплаха от Путинова Русия, която отдавна не се свени да води хибридна война срещу Прибалтика и Европа, Естония реши да укрепи границата си с опасния съсед с всеобхватна мрежа против дронове, използвайки не само методите, възприети на Запад, но и поуките от Украйна. Това пише специализираното украинско издание Defense Express. Става въпрос за многопластова мрежа от сензори за наблюдение, контрамерки и дронове-прехващачи, уточнява DefenseScoop.

Идеята показва цялостен подход към проблема, който разчита не само на електронна война (електронно заглушаване), както правят много страни, но и на други усъвършенствани и кинетични методи за неутрализиране. И това не е военна дейност - става въпрос за естонските гранични служби, които признават, че все още изостават от армията на страната, но искат да наваксат.

Доброволческият паравоенен корпус "Естонска отбранителна лига" (Kaitseliit) наскоро създаде ново специализирано звено за борба с дронове. Корпусът е подобен на Териториалните сили за отбрана на Украйна - нещо като жандармерия, но с военна закалка. Естонските гранични служби вече имат DJI - малки дронове тип "хеликоптер". Те се използват за патрулиране като летящи бинокли и целта е всеки естонски граничен патрул да има такъв дрон. И още - да бъде създадено специализирано звено, което ще получава и безпилотни летателни апарати с фиксирани крила. Това звено влиза в действие, когато се наложи да съберат допълнителна разузнавателна информация. Преди пълномащабната руска инвазия, украинската гранична служба също използваше дронове като Spectator-M за наблюдение - какво правят сега в Украйна, вижте долното видео:

Що се отнася до възможностите да се свалят дронове, в Естония досега залага само на антидрон пушки. Естонските граничари са провеждали тренировки за прехващане на цели на разстояние 200–300 метра, използвайки тези устройства. Но все още нито един руски дрон не е бил прехванат в реални ситуации. Предвид бързия напредък в ползването на FPV дронове с оптични кабели обаче тези антидрон пушки стават напълно безполезни, защото няма как да заглушат сигнала за дроновете. В момента Естония казва, че ѝ липсват средства за откриване и проследяване на безпилотни летателни апарати. Възможно е необходимото оборудване да бъде закупено в бъдеще, но бюджетът на "стената от дронове" засега е само 20 милиона евро.

Норвегия праща изтребителите пето поколение в Полша

Междувременно, норвежкото министерство на отбраната обяви, че тази есен ще изпрати в Полша стелт изтребители пето поколение F-35. Те ще бъдат базирани на летището в Жешов. Мисията подкрепя защитата на полското въздушно пространство и на ключов логистичен център за помощ за Украйна.

"Това е жизненоважен принос. Ние помагаме да се гарантира, че подкрепата за Украйна достига до местоназначението си и че Украйна може да продължи борбата си за свобода“, каза министърът на отбраната на Норвегия Торе Сандвик.

На този фон, съветникът на украинския кмет на Мариупол Петро Андрющенко публикува видео в канала си в Телеграм, показвайки как руснаците докарват нова порция военни камиони (общо 36 в последните дни) в Запорожка област, по линията Енергодар - Мелитопол - Васильовка:

Chechen forces are reportedly being prepared for a large-scale offensive in Zaporizhzhia. According to ex-Mariupol mayor advisor Andriushchenko, 15 more trucks with personnel are moving toward Enerhodar/Melitopol/Vasylivka—on top of the 21 previously spotted.

В родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог отново имаше руски удар с дронове. Трима души са хоспитализирани:

A Russian drone strike hit Kryvyi Rih today. Three people are reported injured with one in serious condition and currently undergoing surgery.