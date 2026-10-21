Хулио Веласкес има ключа за победа на Левски в Лига Европа

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори в навечерието на двубоя с Виктория Пилзен. "Сините" гостуват в Чехия за третия си мач от груповата фаза на Лига Европа. Срещата е насрочена за 22 октомври, четвъртък, от 22:00 часа българско време. Футболистите и щабът на Левски вече са в Пилзен, където Хулио Веласкес застана пред медиите за официалната си пресконференция. Испанският специалист обяви добри новини за един от играчите си.

Хулио Веласкес сподели очакванията си към мача с Виктория Пилзен

Завръщане в групата на "сините" прави Акрам Бурас, а Веласкес обясни, че е доволен от прогреса му. След това треньорът обяви, че Гашпер Търдин пропуска двубоя заради лека контузия. Испанският тактик направи анализ на играта на Виктория Пилзен и обясни какво очаква от своите футболисти: "Това е тотално различен отбор от НЕК. Имаме респект към всеки един отбор. През миналата седмица съперникът се защитаваше човек за човек, а Виктория се защитава различно. В атака има прилики. Този отбор също иска бързо да стигне до последните метри. Фокусът обаче е нашият отбор.

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Имаме много доверие във всички футболисти. Утре е невероятна възможност да продължим да се състезаваме в този страхотен турнир. Виктория е отбор, който играе директен футбол. Доста добре са построени, за да могат да спечелят втората топка. Искам отборът да има характер на терена и феновете да са щастливи от това, което виждат. Трябва да има баланс във всяка една фаза от футбола. Трябва да сме скромни и наясно в кой турнир играем. Тук няма нищо лесно. Трябва да сме добре организирани, да контролираме мача и да имаме възможност да спечелим. Ако сме скромни и покажем нашата идентичност, можем да спечелим мача."

"Акрам Бурас е напълно възстановен, но не е играл от доста време. Не е направил много интензивни тренировки. Той обаче се развива много позитивно и съм много доволен. В групата е, защото имам възможност да го използвам. Трябва да продължи да тренира, за да се доближи до най-добрата си версия, но от контузията е напълно възстановен. Гашпер Търдин има страхотно представяне и държание в отбора. След като получи тази контузия, помолихме да остане още малко на терена. Искам да го отлича, защото ме кара да се гордея с него. Има малка вероятност да бъде с нас за мача срещу Арда. Можеше да бъде опция и за този мач, ако имаше още два дни до него", каза още той.

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