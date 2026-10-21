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Виктория Пилзен - Левски: Къде и кога да гледаме срещата на "сините" в Лига Европа

21 октомври 2026, 17:00 часа 1085 прочитания 0 коментара

Българският шампион Левски продължава европейското си приключение с гостуване в Чехия, където ще се изправи срещу отбора на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на груповата фаза на Лига Европа. "Сините" се стремят към първа победа във втория по сила европейски турнир, след като до този момент записаха загуба с 0:1 от РБ Залцбург и равенство 1:1 с НЕК Ниймеген. Тимът на Хулио Веласкес влиза в този сблъсък, след като през уикенда победи с 2:0 Спартак Плевен и се класира за 1/8-финалите на Купата на България.

Виктория Пилзен - Левски: Дата и начален час на мача от Лига Европа

От другата страна, Виктория Пилзен се класира за основната фаза на Лига Европа, след като преодоляха Цървена звезда в плейофите. "Червено-сините" започнаха европейската си кампания със загуба с 0:3 от Юнион Сен Жилоа. Във втория си двубой чехите допуснаха поражение и от Ференцварош с 1:2. Така Виктория Пилзен също ще се бори за първите си точки срещу Левски. В последния си мач преди този сблъсък чешкият тим победи с 3:2 Яблонец в местното първенство.

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Левски 2026

Кога ще се изиграе срещата в Чехия?

Двубоят между Виктория Пилзен и Левски се очертава да бъде много оспорван. Той ще се изиграе в четвъртък, 22 октомври, на стадион "Дусан Арена" в Чехия. Началният час на срещата е 22:00 българско време. УЕФА назначи елитния испански арбитър Алехандро Ернандес за главен съдия на срещата от третия кръг на груповата фаза на Лига Европа.

По коя телевизия ще дават Виктория Пилзен - Левски?

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Срещата между Виктория Пилзен и родния шампион ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е MAX Sport 3. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на "сините" в Чехия и опита им да постигнат първи положителен резултат в Лига Европа през този сезон. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да разберете развоя му след края на спортната секция на Actualno.com.

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Лига Европа Левски Виктория Пилзен
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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