Хулио Веласкес похвали Левски за победата и призна за Сангаре

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си за представянето на неговия тим срещу Черно море. "Сините" продължават без грешка в Първа лига, след като надделяха с 2:0 над Черно море. Мехди Мубарих откри резултата с дебютното си попадение, а рожденикът Алдаир оформи крайния резултат. В края на първото полувреме нападателят на тима Мустафа Сангаре бе принудително заменен, след като почувства проблем в дясното си коляно.

Веласкес доволен след победата над Черно море

Веласкес подчерта, че "Тича" е много трудно място за игра, но неговият тим се е представил по най-добрия начин, за да спечели: "Никога не е лесно да спечелиш тук на този стадион. Съперникът е достатъчно силен. Има добра организация, умее да се защитава добре. Вече сме усетили това в последните няколко сезона. И поради тази причина беше много ясно, че ще се изправим срещу силен съперник и отново казвам, че никога не е лесно да спечелим тук. Днес заслужавахме на 100% победата. Според мен доминирахме в огромна част от двубоя, още от първата минута имахме много чиста идея за начина, по който искаме да проведем двубоя."

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"Може би в края на първото полувреме не стояхме толкова добре. Допуснахме някои грешки при преходите, които направихме. Но генерално бяхме по-добрият отбор, доминирахме, имахме добра организация. Второто полувреме в определени периоди съперникът имаше шанс да ни притисне, да играе в нашата половина, но въпреки това смея да твърдя, че доминирахме. Много добре разпознавахме ситуациите кога да атакуваме, кога трябва да се защитаваме. Управлявахме двубоя по много добър начин. Отново ще се повторя. Никога не е лесно да спечелиш тук, на този стадион. Затова съм много доволен и много горд", каза още испанският специалист.

За контузията на Сангаре:

След това Веласкес коментира ситуацията със Сангаре, който се завърна в стартовия състав след отсъствие заради контузия, но отново получи проблем: "Изключително неприятен момент за нас в този двубой. Той заслужаваше да получи шанс да стартира двубоя. Игра много силно в началните минути на срещата, атакуваше с точен тайминг. Бях много доволен с неговото представяне, но видяхме какво се случи. Все още не можем да кажем какво точно се е случило. Може би е нещо ново. Надявам се да не е сериозна травмата."

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