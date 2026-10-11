Левски продължава без загуба в Първа лига, но даде свидна жертва на "Тича"

Българският шампион Левски продължава без загуба от началото на новия сезон. "Сините" победиха с 2:0 при визитата си на Черно море в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Така те остават на върха в класирането с актив от 28 точки. Срещата обаче не премина съвсем по план за отбора на Хулио Веласкес. През първото полувреме испанският специалист трябваше да прави принудителна смяна, след като Мустафа Сангаре получи контузия.

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"Сините" започнаха по-активно и първи погледнаха към съперниковата врата. Това се случи в 10-а минута, когато удар на Евертон Бала премина на сантиметри от целта. Малко след това и Мустафа Сангаре пропусна две възможности да изведе Левски напред в резултата. Натискът на шампионите продължи и скоро логичното се случи. Мехди Мубарик стреля от границата на наказателното поле и откри с дебютното си попадение. "Моряците" отговориха с удар на Селсо Сидни, който рикошира в Гашпер Търдин и попадна в ръцете на Светослав Вуцов. В 37-а минута Сангаре бе принудително заменен, след като получи контузия в областта на дясното си коляно. Така Левски се оттегли на почивката с гол аванс.

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Отборът на Хулио Веласкес продължи да владее събитията на терена и през втората част, въпреки първоначалния натиск на Черно море. Малко след началото Селсо Сидни се опита да изненада Вуцов от пряк свободен удар, но стражът на "сините" внимаваше. В 62-а минута рожденикът Алдаир удвои аванса на гостите. В добавеното време на двубоя Несторли Лумбу изчисти топката от голлинията след удар на Кристиан Димитров. До края на срещата не се стига до други сериозни опасности и така "сините" се поздравиха с успеха и трите точки.

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