Левски си върна ключов бранител за сблъсъка с Черно море

Левски получи добра новина преди гостуването си на Черно море от 11-ия кръг на първенството. Защитникът Оливер Камдем отново попадна в групата на "сините", след като отсъстваше от състава в продължение на три месеца. Старши треньорът Хулио Веласкес обяви избраниците си за предстоящия двубой във Варна. Срещата на стадион “Тича” е насрочена за 17:30 часа.

Оливер Камдем отново бе включен в групата на сините след тримесечно отсъствие от терените

Завръщането на Камдем е положителна новина за испанския наставник, но той няма да може да разчита на всички свои футболисти. Асен Митков и Мазир Сула остават извън сметките на Веласкес, а Акрам Бурас и Радослав Кирилов продължават възстановяването си. Отсъствието на четиримата ограничава възможностите на треньора при избора на състав за гостуването в морската столица.

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Веласкес определи група от 24 футболисти за срещата с Черно море. Сред избраниците му има двама вратари, осем защитници, четирима халфове и десет нападатели:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре

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