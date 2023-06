Историята на ФК Балкани: Ето кой е съперникът на Лудогорец в Шампионска лига

ФК Балкани е основан през 1947 година под името Риния в град Суха Река в Косово. През 1952-ра клубът е регистриран и има право да се състезава в различни състезания и турнири в югославския футбол. Риния се преименува на Балкани през 1965-та, когато заводът за химикали и гума „Сува Река“ поема контрола над отбора.

🇪🇺 FC Ballkani will face the champions of Bulgaria, Ludogorets in the #UCL First Qualifying Round. 🇧🇬🇽🇰 pic.twitter.com/W0mhSBtR6y