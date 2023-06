Лудогорец прати свой човек да гледа спрягания за нов голмайстор на тима

Преди дни в Косово се появиха информации, че 12-кратните шампиони на България проявяват сериозен интерес към нападателя на местния Балкани Албион Рахмани. Сега медиите в страната съобщават, че човек на Лудогорец е присъствал на европейската квалификация между Косово и Румъния. 22-годишният футболист бе част от състава на родината си, но остана неизползвана резерва в срещата.

🚨 Dinamo Zagreb, Ludogorets Razgrad and Ferencvárosi TC are interested in signing Ballkani striker&#AMSL top scorer Albion Rrahmani.🇽🇰



There’s also interest from clubs in Belgium and the Netherlands.



🇭🇷🇧🇬🇭🇺 #AlbiMallSuperLiga pic.twitter.com/3Y6rKLEbYf