Коялипу се сбогува с ЦСКА с емоционално видео

Доскорошният голмайстор на ЦСКА Годуин Коялипу се сбогува с феновете и всички в клуба с емоционално видео. Както е известно, националът на Централноафриканската република премина официално в елитния френски Ланс. „Червените“ пък ще получат 2 милиона евро за правата на централния нападател, колкото е откупната клауза записана в договора му с „армейците“.

Годуин Коялипу публикува в социалните медии видео с всички свои попадения с екипа на ЦСКА. Нападателят се разписа 15 в 17 мача за „червените“ във всички турнири. 24-годишният футболист, който премина в българския гранд преди само няколко месеца благодари на феновете и хората в клуба за тяхната подкрепа и любовта, която са му дали.

Dear CSKA Sofia fans and club, this year has been truly special. I’m incredibly grateful for all the support and love you’ve shown me. Your passion and dedication have made this journey unforgettable. Thank you from the bottom of my heart.



