Локомотив Пловдив постави огромна цена на голямата си звезда

Конур допълва, че елитният германски Борусия Мьонхенгладбах проявява сериозен интерес към младия голаджия. Тимът от Бундеслигата стяга здрава селекция за следващия сезон, тъй като през тази кампания се представя доста под очакванията.

Borussia Monchengladbah and Bundesliga clubs are interested in Lokomotiv Plovdiv's Mitchy Ntelo.



💰 Plovdiv have set a price tag of 3 million euros for the 22-year-old Belgian striker. pic.twitter.com/UnVEx0dzTG