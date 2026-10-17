Любо Пенев постави цел "Европа" пред Локомотив София

Наставникът на Локомотив София Любослав Пенев говори след победата на неговия тим в Купата на България. Столичните "железничари" направиха обрат и надделяха с 2:1 при визитата си на Вихрен Сандански. По този начин те се класираха за 1/8-финалите на турнира. Пенев остана доволен от представянето на неговите възпитаници срещу лидера във Втора лига. Накрая той разкри основната цел за сезона пред Локомотив София.

Пенев: Купата е цел на много отбори

Пенев ясно заяви, че столичните "железничари" ще се борят за Купата на България, защото именно чрез триумф те ще могат да се доберат до евротурнирите. Победителят в надпреварата автоматично се класира за Лигата на конференциите. Родният специалист остана доволен от старанието, което неговият тим положи, за да постигне пълен обрат и да продължи участието си в следващия етап от елиминациите.

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"Радвам се, че направихме добър мач срещу сериозен отбор, водач във Втора лига", заяви треньорът на Локомотив София след края на мача в Сандански. "Ние сме отбор, който иска да играе близо до противниковата врата и създаваме положения. През първото полувреме не си използвахме ситуациите, но това го има във футбола. Стана хубав мач, хареса ми. Момчетата са сериозни и имат качества, но може би ни трябва малко повече концентрация пред двете врати. Купата е цел на много отбори, защото това е прекият път към Европа. Когато поех Локомотив, поставих цел Европа. Дали ще го постигнем, е отделен въпрос. Докъде ще стигнем - не знам. Трябва да се влагаме и подобряваме с всеки един мач. Аз и в самото началото казах, че трябва да работим така, както до момента. Доволен съм от старанието."

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