Разгром в Бургас определи първия 1/8-финалист на Купата на България

Ясен е първият 1/8-финалист в тазгодишното издание на Купата на България. Отборът на ЦСКА 1948 записа категоричен успех, с който си осигури място напред в надпреварата. "Червените" победиха с 4:0 играещия в Трета лига тим на Нефтохимик Бургас. Бистричани напълно доминираха и си осигуриха победата само за едно полувреме, след като и четирите им попадения паднаха в рамките на първите 45 минути.

Категорична победа за ЦСКА 1948 в Бургас

Гостите започнаха много силно и съвсем скоро излязоха напред в резултата. Халфът на "червените" Андре Хофман даде аванс на своя тим в 6-ата, а секунди по-късно националът Атанас Илиев удвои. Натискът на ЦСКА 1948 не спря дотук. В 33-ата Брайън Собреро завърши атака през центъра, за да оформи класическия резултат. Малко преди края на първата част Атанас Илиев отбеляза второто си попадение в двубоя, което в крайна сметка се оказа последно.

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Водени от клубната легенда Тодор Киселичков, младите футболисти на Нефтохимик нито за миг не се отказаха да търсят гол и в 42-ата минута искаха дузпа заради игра с ръка на бранител на гостите. Съдията Димо Димов обаче не реагира на претенциите им. Така ЦСКА 1948 се оттегли на почивката с четири гола аванс. Нефтохимик имаше една много добра възможност да върне един гол след почивката, но вратарят Димитър Шейтанов спаси изстрела от дясно по диагонала на Денис Токмак.

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