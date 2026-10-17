Ударени кораби край България:

Лудогорец е на 1/8-финал в Купата на България след рядко срещано събитие във футбола

17 октомври 2026, 19:55 часа 4271 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Лудогорец
Лудогорец е на 1/8-финал в Купата на България след рядко срещано събитие във футбола

Отборът на Лудогорец е поредният 1/8-финалист в Купата на България. Разградчани постигнаха класически успех с 3:0 при визитата си на Берое в Стара Загора. Първото полувреме премина без сериозни опасности пред двете врати, но ситуацията се промени през втората част. "Орлите" отбелязаха три безответни гола в рамките на 5 минути, а положението на заралии се влоши драстично в 75-а минута. Тогава вратарят Иван Гошев бе изгонен с директен червен картон, след като хвана топката с ръце извън наказателното поле.

Лудогорец елиминира Берое през второто полувреме

Срещата започна спокойно, като през първия половин час не се стигна до опасни положения пред двете врати. В 30-а минута се разигра първата по-интересна ситуация, която бе в полза на Лудогорец. Иван Желизко стреля от дистанция, но стражът на заралии Иван Гошев внимаваше и отрази удара му. Малко преди края на първата част Желизко направи още един опит, но и този път не затрудни българския вратар. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Лудогорец 2026

Гол от дузпа събуди Лудогорец

Второто полувреме също започна равностойно и вървеше така до 65-а минута. Тогава съдията отсъди дузпа в полза на "орлите", след като Запро Динев игра с ръка в наказателното поле. Ивайло Чочев застана зад топката и бе точен за 1:0. Това попадение даде тласък на футболистите на Лудогорец, които скоро удвоиха преднината си. В 60-а минута Кайо Видал преодоля Гошев, след като бе изведен на отлична позиция зад защитата на Берое. Секунди по-късно резултатът стана класически. Иван Желизко отново пробва късмета си. Вратарят на заралии не успя да избие добре и топката се оказа в краката на Руан Крус, който се разписа за 3:0. Ситуацията на домакините се влоши още повече четвърт час преди края, когато вратарят Иван Гошев бе изгонен с директен червен картон, тъй като игра с ръка извън наказателното поле. Резултатът остана такъв до самия край и Лудогорец се поздрави с успеха.

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Берое Купа на България лудогорец
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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