Лудогорец изпрати оферта за исландски национал с български паспорт

Даниел Джурич е роден във Варна на 5 януари 2003 година. Поради тази причина крилото притежава и български паспорт. Младият футболист е юноша на исландския Брейдаблик, но през март 2019-та преминава в академията на датския Мидтиланд. През лятото на 2022-ра пък той облича екипа на исландския Викингур.

Vikingur goal of the day #3 Danijel djuric.

That's how you strike the ball! @vikingurfc @welikesakala pic.twitter.com/dwH8QySr3n