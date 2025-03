Лудогорец отново поглежда към Бразилия, „орлите“ набелязаха 19-годишен талант

Ръководството на шампиона на България Лудогорец работи усилено по лятната селекция в тима. „Орлите“ търсят качествени футболисти, които да помогнат за постигането на голямата цел – влизане в основната фаза на Шампионска лига. Поради тази причина шефовете на разградчани отново поглеждат към добре познат пазар – бразилският. Според информациите в медиите в страната родният тим е набелязал 19-годишен местен талант.

Става въпрос за централния нападател на новака в бразилската Серия А Сеара - Гилерме Луис. 19-годишният офанзивен футболист се представи на много високо ниво в щатските първенства през тази зима като е хванал окото на Лудогорец. Разградчани обаче ще имат сериозна конкуренция за подписа му, тъй като още няколко отбора от Бразилия следят внимателно ситуацията около талантливия младок.

