Отиде си първият посткомунистически румънски президент

Бившият президент на Румъния Йон Илиеску почина днес, 5 август 2025 г., на 95-годишна възраст. Той беше хоспитализиран в болница „SRI Agrippa Ionescu“. Новината за смъртта на Йон Илиеску е регистрирана в 15:50 часа, съобщиха от Спешната клинична болница „Agrippa Ionescu“ в Букурещ.

„Днес, 5 август 2025 г., Йон Илиеску почина, като смъртта му беше регистрирана в 15:55 ч. Спешната клинична болница „Проф. д-р Агрипа Йонеску“ изказва искрените си съболезнования на семейството и близките му. Йон Илиеску беше хоспитализиран в нашето отделение от 9 юни и през 57-те дни на хоспитализация мултидисциплинарният медицински екип положи всички усилия, за да осигури необходимите му грижи и лечение.

Ion Iliescu, Romania's first post-communist president, passed away on August 5, 2025, at the age of 95 after a prolonged battle with lung cancer pic.twitter.com/LCFMJYmR3m