Маркус Гиздол отчете отсъствието на Зварц и отсече: "Изкуственият терен не е извинение за ЦСКА"

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде пресконференцията си преди мача с Нордселанд. "Армейците" гостуват в Дания за срещата си от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. Двубоят във Фарум е насрочен за четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа българско време. Гиздол обърна специално внимание на факта, че мачът ще се играе на изкуствен терен, което според мнозина може да се окаже проблем за българския тим.

Гиздол говори преди мача с Нордселанд

"Футболистите трябва да играят на изкуствен терен. Не е нещо ново за тях. Правили са го, когато са били деца, млади. Имаме две тренировки на изкуствена тревна настилка и това е достатъчно да се адаптираме. Няма никакво извинение", категоричен бе Гиздол, след което разкри, че очаква ЦСКА да си тръгне с нещо от Дания. "Ние очакваме много труден мач. Нордселанд обича да играе добре с топката, да използва пространствата, когато получи такива. Ние сме готови за това. Ние ще се опитаме да атакуваме в нашия стил, да ги нараним в последната третина. Очаквам да се получи много здрав мач и ние да спечелим нещо от него."

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След това германският специалист коментира отсъствието на голмайстора Жоел Зварц, който се контузи по време на срещата с Несебър миналия уикенд: "Не е добре, че няма да може да разчитаме на Зварц, но във футбола е така, когато един футболист се контузи, това е шанс за другите. Имаме 20-25 футболисти, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден", допълни треньорът на ЦСКА. Аз винаги се опитвам да намирам решения с други играчи. Всеки футболист трябва да е в очакване на своя шанс и да се възползва от него. Да е гладен да успее."

Накрая Гиздол допълни: "Аз не съм треньор, който играе за равен, винаги се стремя за победата. От две седмици ме виждате усмихнат, но аз мога да имам и друго изражение, когато е нужно. Гледаме всички в една цел, като едно семейство и се стремим да я постигнем."

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