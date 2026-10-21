Нордселанд - ЦСКА: Кога и къде да гледаме втория мач на "армейците" в Лигата на конференциите

Столичният гранд ЦСКА продължава европейското си участие с гостуване в Дания, където ще се изправи срещу местния Нордселанд в двубой от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. В първия си мач през този сезон "армейците" се бориха достойно, но отстъпиха пред Монако у дома. Отборът на Маркус Гиздол загуби с 1:2 от френския лидер и ще се надява на първи положителен резултат в Дания.

Нордселанд - ЦСКА: Дата и начален час на мача от Лигата на конференциите

Отборът на Нордселанд пък започна кампанията си в Лигата на конференциите с равенство 1:1 срещу шотландския Хартс. Датчаните се намират в серия от три поредни ремита, след като не победиха и ОБ и Люнгбю в първенството. В последния си мач тимът, воден от Йенс Олсен, завърши 3:3 и ще се надява да прекъсне серията си без победа именно срещу ЦСКА.

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Кога ще се изиграе Нордселанд - ЦСКА?

Двубоят между Нордселанд и ЦСКА се очертава да бъде много оспорван. Той ще се изиграе в четвъртък, 22 октомври, на стадион "Фарум Парк" във Фарум. Началният час на срещата е 19:45 българско време. УЕФА назначи елитния английски арбитър Робърт Джоунс за главен съдия на мача от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите.

По коя телевизия ще дават срещата?

Срещата между "армейците" и Нордселанд ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е bTV Action. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на ЦСКА в Дания и опита им да постигнат първи положителен резултат в турнира през този сезон. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да разберете развоя му след края на спортната секция на Actualno.com.

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