Млад български вратар изрита съдия в главата - БФС му готви най-тежкото наказание (ВИДЕО)

Грозни сцени в българския футбол! По време на срещата между юношеските отбори до 18 години на Горна Оряховица и Национал се стигна до скандална ситуация. Мачът се игра на изкуствения терен в Горна Оряховица и завърши с успех за гостите от София с 3:0. Веднага след края на двубоя вратарят на домакините Александър Стоянов атакува в гръб съдията Владимир Велев от Велико Търново. Той му скочи отгоре и го поваля с прийом от бойните изкуства, удряйки го с крак в главата. Съдията остана да лежи на терена, докато съотборници на Стоянов се опитваха да го успокоят.

БФС подготвя най-тежкото наказание за Александър Стоянов

Позицията на Българския футболен съюз не закъсня. От родната централа излязоха с позиция, с която категорично осъдиха действията на младия страж. Те ги описаха като абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол. От БФС написаха, че случаят ще бъде разгледан на следващото заседание на Дисциплинарната комисия и ще бъде наложена възможно най-строгата санкция на Стоянов.

ОЩЕ: Пълните трибуни на "Колежа" почетоха Илиян Филипов със специална хореография и церемония (ВИДЕО)

"Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник", обявиха от БФС. Според Дисциплинарния правилник на БФС, за провинението се полага лишаване от състезателни права за две години. По всяка вероятност санкция ще има и за клуба-домакин, като се чака доклада на делегата Илиян Капарашев от Велико Търново, който е бивш елитен съдия.

ОЩЕ: За Илиян Филипов! Ботев Пловдив с победа пред пълни трибуни на "Колежа"