За Илиян Филипов! Ботев Пловдив с победа пред пълни трибуни на "Колежа"

Отборът на Ботев Пловдив постигна минимален успех пред погледа на изпълнения до краен предел стадион "Христо Ботев". "Жълто-черните" победиха с 1:0 Славия в мач от шестия кръг на Първа лига. Както е известно, клубът пусна всички билети за цена от едно евро с цел да изпълни трибуните в памет на покойния Илиян Филипов. Собственикът на Ботев бе убит на 30 септември, а това бе първият мач на отбора от трагедията насам.

Ботев Пловдив с минимален успех над Славия

Двубоят започна с минута мълчание в памет на Илиян Филипов. Секунди след първия съдийски сигнал "жълто-черните" фенове издигнаха хореография на целия стадион, на която изгря ликът на бизнесмена. В 7-ата минута мачът бе прекъснат. Хиляди факли озариха трибуните и се появи голям плакат с надпис: "Завинаги един от нас". След подновяването на играта в 18-а минута започнаха и по-интересни ситуации във футболно отношение. Първи "канарчетата" погледнаха към съперниковата врата, когато Велиян Видолов пробва реакциите на Иван Андонов, но той не сгреши. В 33-ата минута Самуел Калу дриблира отляво и стреля, но стражът на "белите" отново внимаваше.

Малко преди края на редовното време на първата част се стигна до най-добрата ситуация за Славия, при която Даниел Наумов изби опит на Васил Казълджиев. След това и Емил Стоев не намери очертанията на вратата. Добавеното време бе 11 минути. В него футболист на "белите" изчисти топката в лицето на Диего Фераресо, а той се свлече на терена. Последва бърза намеса на медицинския екип и в крайна сметка играчът на Славия се изправи на крака, за да продължи срещата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Само 22 секунди след началото на второто полувреме Ботев Пловдив излезе напред в резултата. Мауро Родригес отне топката и се понесе в атака, след което намери Алберто Салидо, който нямаше как да сбърка на празна врата. Голмайсторът посвети попадението си на покойния Илиян Филипов. Малко след това "канарчетата" се разминаха с гол в тяхната врата, след като удар на Георги Минчев рикошира в крак на техен бранител и за малко не влетя в мрежата на Наумов. Последва опит от дистанция на влезлия от пейката Карлос Меоти, който бе спасен от Андонов. Малко след това и Франклин Маскоте стреля в аут. Няколко минути по-късно отново той не успя да се разпише от близка дистанция.

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