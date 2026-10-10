Убийството на Илиян Филипов:

За Илиян Филипов! Ботев Пловдив с победа пред пълни трибуни на "Колежа"

10 октомври 2026, 22:11 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Ботев Пловдив
За Илиян Филипов! Ботев Пловдив с победа пред пълни трибуни на "Колежа"

Отборът на Ботев Пловдив постигна минимален успех пред погледа на изпълнения до краен предел стадион "Христо Ботев". "Жълто-черните" победиха с 1:0 Славия в мач от шестия кръг на Първа лига. Както е известно, клубът пусна всички билети за цена от едно евро с цел да изпълни трибуните в памет на покойния Илиян Филипов. Собственикът на Ботев бе убит на 30 септември, а това бе първият мач на отбора от трагедията насам.

Ботев Пловдив с минимален успех над Славия

Двубоят започна с минута мълчание в памет на Илиян Филипов. Секунди след първия съдийски сигнал "жълто-черните" фенове издигнаха хореография на целия стадион, на която изгря ликът на бизнесмена. В 7-ата минута мачът бе прекъснат. Хиляди факли озариха трибуните и се появи голям плакат с надпис: "Завинаги един от нас". След подновяването на играта в 18-а минута започнаха и по-интересни ситуации във футболно отношение. Първи "канарчетата" погледнаха към съперниковата врата, когато Велиян Видолов пробва реакциите на Иван Андонов, но той не сгреши. В 33-ата минута Самуел Калу дриблира отляво и стреля, но стражът на "белите" отново внимаваше.

Малко преди края на редовното време на първата част се стигна до най-добрата ситуация за Славия, при която Даниел Наумов изби опит на Васил Казълджиев. След това и Емил Стоев не намери очертанията на вратата. Добавеното време бе 11 минути. В него футболист на "белите" изчисти топката в лицето на Диего Фераресо, а той се свлече на терена. Последва бърза намеса на медицинския екип и в крайна сметка играчът на Славия се изправи на крака, за да продължи срещата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

ОЩЕ: Пълните трибуни на "Колежа" почетоха Илиян Филипов със специална хореография и церемония (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Алберто Салидо

Само 22 секунди след началото на второто полувреме Ботев Пловдив излезе напред в резултата. Мауро Родригес отне топката и се понесе в атака, след което намери Алберто Салидо, който нямаше как да сбърка на празна врата. Голмайсторът посвети попадението си на покойния Илиян Филипов. Малко след това "канарчетата" се разминаха с гол в тяхната врата, след като удар на Георги Минчев рикошира в крак на техен бранител и за малко не влетя в мрежата на Наумов. Последва опит от дистанция на влезлия от пейката Карлос Меоти, който бе спасен от Андонов. Малко след това и Франклин Маскоте стреля в аут. Няколко минути по-късно отново той не успя да се разпише от близка дистанция.

ОЩЕ: Без победител в "железничарското" дерби в Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Славия Ботев Пловдив Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес