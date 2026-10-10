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Пълните трибуни на "Колежа" почетоха Илиян Филипов със специална хореография и церемония (ВИДЕО)

10 октомври 2026, 20:52 часа 403 прочитания 0 коментара

Със специална траурна церемония на стадион "Христо Ботев" преди началото на двубоя между Ботев Пловдив и Славия бе отдадена почит към президента на "канарчетата" Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември. Родният бизнесмен, чиято фирма построи "Колежа", помогна на клуба в много труден момент. Миналата година той купи акциите на Ботев и го спаси от фалит. По тази причина той винаги ще заема много специално място в "жълто-черните" сърца.

Специална церемония и хореография в памет на Илиян Филипов

Церемонията започна символично точно в 19:12 часа. Представители на фенските фракции на "жълто-черната" публика, представители на клубовете от Първа лига и на Българския футболен съюз поднесоха венци в специален траурен кът, обособен пред тунела на Централната трибуна на "Колежа". Венци и цветя бяха поставени от привържениците на "канарчетата" и пред централния вход на стадиона. В 7-а минута двубоят бе прекъснат за период от десет минути. Множество факли покриха препълнените трибуни на стадион и се появи голям надпис "Завинаги един от нас".

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Стадион "Христо Ботев"

Двубоят между Ботев и Славия от 11-ия кръг на Първа лига започна в 20:00 часа. Срещата ще премине под надслов "Всички за Илиян". Стадион "Христо Ботев" ще бъде пълен до краен предел, след като всички билети за срещата бяха продадени. Играчите на "жълто-черните" ще играят в предстоящия мач и със специален черен екип в памет на Илиян Филипов.

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Ботев Пловдив Илиян Филипов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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