Ненужен на Веласкес, пристигнал на "Герена" през лятото, е пред раздяла с Левски

Българският шампион Левски е пред раздяла с едно от последните си попълнения. "Сините" бяха много активни през летния трансферен прозорец, като се подсилиха със Сержиньо, Марко Груич, Рейналдо, Давид Куса, Мехди Мубарих, Алекс Сентейес, Хевертон и Адриан Райчев. Докато повечето успяха да спечелят доверието на треньора Хулио Веласкес и вече са основни фигури в състава му, един определен играч изпитва сериозни затруднения. Става въпрос за българския ас Адриан Райчев.

Райчев е пред завръщане в Италия

Райчев, който е юноша на "сините", премина на "Герена" през лятото под наем за една година от италианския Пиза. Целта за привличането му бе да се изпълни новото правило на БФС, според което състезател до 23-годишна възраст трябва да е на терена поне през първите 45 минути от всеки мач в Първа лига. Райчев обаче не бива ползван дори по тази причина. Той има само 19 минути на сметката си през настоящата кампания, след като се появи от пейката при разгромния успех с 6:0 над Спартак Варна на "Герена" и успя да се разпише.

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Оттогава насам обаче той не намира място в плановете на Веласкес. Родният футболист дори не игра в срещата от 1/16-финалите за Купата на България срещу Спартак Плевен, в който Левски излезе предимно с резервите си. Това бе показателно за бъдещето му на "Герена", а според медиите у нас ръководството прави всичко възможно за раздяла още през зимата. В договора на играча има клауза, че ако наемът му бъде прекратен, "сините" трябва да платят неустойка на Пиза. В момента се водят преговори това условие да бъде променено.

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