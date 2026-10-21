Убийството на Илиян Филипов:

Предупредиха ЦСКА за Нордселанд: "Който отиде на техния терен - страда"

21 октомври 2026, 10:21 часа 511 прочитания 0 коментара

Българският гранд ЦСКА се подготвя за втората си среща на европейската сцена. "Армейците" пътуват до Дания за гостуването си на Нордселанд в Лигата на конференциите. Срещата е насрочена за четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа. В навечерието на сблъска родният национал Стефан Велков, който е добре запознат с датския футбол, сподели очакванията си към двубоя. Защитникът играе в местния Сьонерюске, а преди това изкара четири години във Вайле.

Стефан Велков предупреди ЦСКА за Нордселанд

Велков даде специално интервю пред Sportal.bg, в което отправи предупреждение към "армейците". Според него двубоят ще бъде много труден, най-вече заради изкуствения терен. Той посочи силните и слабите страни на датския тим, както и най-добрия играч в редиците му. Велков подчерта, че за българите трябва да е приоритет да не допуснат гол в първите двайсетина минути, тъй като ситуацията може да се влоши много бързо.

ОЩЕ: Една лоша и една добра новина за ЦСКА преди втората среща в Европа

"Нордселанд практикува модерен, бърз и техничен футбол. Играе се много трудно на техния изкуствен терен. Доста отбори си патят от него. Помните какво се случи с Лудогорец и Фенербахче. Топката върви много по-различно, по-бързо. По време на мача ще е хладно, 6-7 градуса. Дори да не вали дъжд теренът ще бъде мокър, защото ще го полеят, за да е по-бърз. ЦСКА трябва да си напише домашното и да е с нагласа, че ще е много трудно. Който отиде на техния терен - страда. Шокът е бърз. Още първото полувреме може да е 2,3 на нула, да не знаеш къде си", каза Велков пред Sportal.bg.

Стефан Велков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Най-опасният им играч е лявото крило Принс Амоако, който е само на 19 години. Централният нападател Александър Линд е много добър футболист, разполагат с класен офанзивен полузащитник. Играят бързо и динамично, но са непостоянни, защото са млад отбор. На това се дължи липсата на победи. В последния мач губеха с 0:3, но завършиха 3:3. Можеха дори да спечелят, но изпуснаха дузпа за 4:3. Не са толкова силни физически. Искат да играят повече с топката, дори централните им защитници. Така че ЦСКА може да се възползва при центрирания от статични положения. Пожелавам му успех. Със сигурност ще съм за ЦСКА", каза още родният защитник.

ОЩЕ: Сметката зад стадион "Българска армия": Колко струва мечтата на ЦСКА?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Стефан Велков Лига на конференциите Нордселанд
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес