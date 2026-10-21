Предупредиха ЦСКА за Нордселанд: "Който отиде на техния терен - страда"

Българският гранд ЦСКА се подготвя за втората си среща на европейската сцена. "Армейците" пътуват до Дания за гостуването си на Нордселанд в Лигата на конференциите. Срещата е насрочена за четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа. В навечерието на сблъска родният национал Стефан Велков, който е добре запознат с датския футбол, сподели очакванията си към двубоя. Защитникът играе в местния Сьонерюске, а преди това изкара четири години във Вайле.

Стефан Велков предупреди ЦСКА за Нордселанд

Велков даде специално интервю пред Sportal.bg, в което отправи предупреждение към "армейците". Според него двубоят ще бъде много труден, най-вече заради изкуствения терен. Той посочи силните и слабите страни на датския тим, както и най-добрия играч в редиците му. Велков подчерта, че за българите трябва да е приоритет да не допуснат гол в първите двайсетина минути, тъй като ситуацията може да се влоши много бързо.

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"Нордселанд практикува модерен, бърз и техничен футбол. Играе се много трудно на техния изкуствен терен. Доста отбори си патят от него. Помните какво се случи с Лудогорец и Фенербахче. Топката върви много по-различно, по-бързо. По време на мача ще е хладно, 6-7 градуса. Дори да не вали дъжд теренът ще бъде мокър, защото ще го полеят, за да е по-бърз. ЦСКА трябва да си напише домашното и да е с нагласа, че ще е много трудно. Който отиде на техния терен - страда. Шокът е бърз. Още първото полувреме може да е 2,3 на нула, да не знаеш къде си", каза Велков пред Sportal.bg.

"Най-опасният им играч е лявото крило Принс Амоако, който е само на 19 години. Централният нападател Александър Линд е много добър футболист, разполагат с класен офанзивен полузащитник. Играят бързо и динамично, но са непостоянни, защото са млад отбор. На това се дължи липсата на победи. В последния мач губеха с 0:3, но завършиха 3:3. Можеха дори да спечелят, но изпуснаха дузпа за 4:3. Не са толкова силни физически. Искат да играят повече с топката, дори централните им защитници. Така че ЦСКА може да се възползва при центрирания от статични положения. Пожелавам му успех. Със сигурност ще съм за ЦСКА", каза още родният защитник.

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