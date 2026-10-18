Официално: Ботев Пловдив обяви какво ще се случи с клуба след трагичната смърт на Илиян Филипов

Ръководството на Ботев Пловдив, Сдружение "ПФК Ботев" и Сдружение "Фенклуб 1912" излязоха със съвместно изявление, в което внесоха яснота по редица теми, свързани с клуба след трагичната смърт на президента и собственик на Илиян Филипов. Родният бизнесмен бе убит в ранните часове на 30 септември. Оттогава насам въпросът какво ще се случи с "жълто-черните" тревожи феновете, тъй като Филипов ги спаси от фалит през 2025 година.

Важна новина за бъдещето на Ботев Пловдив

От изявлението става ясно, че основен приоритет е осигуряването на необходимото финансиране и финансовата устойчивост на клуба. Голямата новина е, че наследниците на Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансирането на "канарчетата", но остават отворени за бъдещи спонсорски сътрудничества между техни структури и Ботев Пловдив. Работи се и по попълването на Съвета на директорите. За тази цел са насрочени общи събрания както на Сдружение "ПФК Ботев", така и на "Ботев Пловдив" АД. Първото ще се проведе на 25 октомври.

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"Към въпроса за евентуалното участие на наследниците на г-н Филипов в управлението и финансирането на клуба бе подходено с уважение към скръбта на семейството. Бе дадено необходимото време в дните около погребението и мача в негова памет. Няколко дни по-късно чрез юристите на клуба получихме отговор, че наследниците не могат да се ангажират с управлението и финансирането на клуба, но остават отворени за бъдещи спонсорски сътрудничества между техни структури и Ботев Пловдив АД", гласи част от позицията.

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