Ударени кораби край България:

Ботев Пловдив благодари на феновете: "Сбъднахте голямата мечта на Илиян Филипов"

11 октомври 2026, 11:15 часа 896 прочитания 0 коментара

След паузата за националните отбори, по време на която беше убит бившия собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, отборът се завърна с победа пред пълни трибуни към клубния футбол. "Канарчетата" надвиха Славия с 1:0 в домакинството си, преди което почетоха покойния Филипов. На сутринта след мача от Ботев написаха благодарствено съобщение към феновете си за това, че са напълнили стадиона.

Ботев Пловдив: "Сбъднахте голямата мечта"

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: "Благодарим ви, Ботевисти! В този изключително тежък момент за Ботев Пловдив вие застанахте плътно зад отбора и сбъднахте голямата мечта на Илиян Филипов. След трагичната новина за убийството на нашия президент всички в клуба бяхме съкрушени. С всеки изминал ден мисълта, че него вече го няма, оставаше все така болезнена и невъзможна за приемане. Именно тогава вие ни дадохте сили да продължим напред. Мисълта за пълните трибуни на "Колежа" обедини и мобилизира всички в клуба - футболисти, треньори и служители.

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"Ботев Пловдив е преминал през безброй изпитания"

Във вчерашната вечер показахте какво означава истинската обич. От първата до последната минута подкрепата ви беше безрезервна. Тя даде криле на нашите футболисти и треньори и превърна вечерта в нещо много по-голямо от футболен мач. А хореографията ви остави всички без думи. Разтърсваща картина в сърцето на хилядолетния Пловдив, която показа силата на жълто-черната общност и зае достойно място сред най-впечатляващите футболни трибуни в Европа. В своята над 114-годишна история Ботев Пловдив е преминал през безброй изпитания. Но едно остава непроменено - любовта на пловдивчани към "жълто-черния" клуб. Докато ви има вас, ще го има и Ботев. Защото любовта на хората прави един отбор велик!"

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Ботев Пловдив Илиян Филипов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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