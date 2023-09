Официално: Футболист на Лудогорец ще играе в Англия

В отбора от Чемпиъншип 25-годишният Пипа ще играе под ръководството на треньора Карлос Корберан, с когото са работили в Хъдърсфийлд и Олимпиакос. Испанецът бе привлечен от разградчани през февруари 2023 година. През пролетния дял на миналото първенство той записа 20 мача във всички турнири, като в края на сезона стана шампион и носител на Купата на България.

„Пипа е играч, когото познавам добре, като съм работил с него два пъти преди, и се радвам да го приветствам в клуба, особено след като беше толкова ентусиазиран да се присъедини към Албиън. Той е универсален играч с опит в Чемпиъншип, Шампионска лига и Ла Лига и помага да покрием нуждите ни на позицията десен бек. Важно е да имаме конкуренция на всички позиции на терена и привличането на Пипа увеличава нашите възможности в защита отдясно. Радвам се, че играч с неговия опит и професионализъм се присъединява към клуба“, коментира треньорът на Уест Бромич Карлос Корберан.

