Огромен проблем за Сити и Пеп преди дербито с Ливърпул

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола се сблъска със сериозен проблем преди предстоящото дерби от 27-ия кръг на Висшата лига срещу Ливърпул. Причината е, че испанският специалист все още не знае дали ще може да разчита в срещата на голямата си звезда – Ерлинг Холанд. Това призна самият той пред медиите в Англия. Двубоят между Сити и Ливърпул е в неделя, 23 февруари от 18:30 часа на стадион „Етихад“ в Манчестър.

Както е известно, Ерлинг Холанд страда от контузия в коляното, която получи в мача срещу Нюкасъл. Поради тази причина централният нападател пропусна гостуването на Реал Мадрид в плейофната фаза на Шампионска лига, което „гражданите“ загубиха с 1:3. Норвежецът все още се възстановява от травмата като не е ясно дали ще бъде на разположение на Гуардиола за дербито с Ливърпул през уикенда.

Pep Guardiola gives Erling Haaland injury update ahead of Liverpool as Man City suffer big blow #LFC https://t.co/MbuIgx5KZF