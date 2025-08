Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)

Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.

Каналът показва нагледно как руски военнопропагандни канали като например Readovka показват видеокадри с "руския успех" - издигането на руски знамена в покрайнините на Часов Яр, в картал "Шевченко" и квартал "Цех 2". Но руските канали не показват какво се случва с издигащите знамената – 15 руски войници, сред които изглежда има дори жени.

Руската версия е тази:

Deep State reports that the Russians have not captured Chasiv Yar, but merely conducted another flag-planting stunt behind Defense Forces lines. The video shows flags being raised in the Shevchenko and Tsekh No. 2 neighborhoods, but Russia does not control the city.



Over the… pic.twitter.com/TJv7xut0SC