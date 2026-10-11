Призоваха за наказание като това на Стоичков и Кантона за българския вратар, изритал съдия в главата

Огромен скандал порази българския футбол този уикенд. След края на срещата между отборите на Локомотив Горна Оряховица и Национал София от Елитната група до 18 години се стигна до необичаен инцидент. След последния съдийски сигнал вратарят на домакините Александър Стоянов се нахвърли на арбитъра Владимир Велев. Той го изрита с крак в главата, с което го повали на терена, а след това продължи да го налага с ритници в тялото. Съотборниците му се намесиха, за да го успокоят, докато съдията продължи да лежи на земята.

Кметът на Горна Оряховица коментира инцидента

Ситуацията предизвика масов отзвук, като привлече вниманието и на местната власт. Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков коментира грозните сцени на терена, като категорично осъди действията на младия вратар. Той призова клуба да наложи най-строгото наказание, а близките му да вземат мерки за недопустимото му поведение. Рашков даде за пример как преди години легендата на българския футбол Христо Стоичков е бил наказан за настъпване на съдия, докато великият френски нападател Ерик Кантона е пропуснал близо година заради проява на агресия срещу фен.

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"Категорично осъждам проявата на агресия срещу футболен съдия по време на срещата между юношеските отбори на Локомотив Горна Оряховица и Национал София. Никакво напрежение на терена и никакво съдийско решение (или отношение) не могат да оправдаят подобно поведение. Община Горна Оряховица полага неимоверни усилия да имат футболистите ни отлични условия за тренировки и развитие. Но наред със спортните успехи очакваме дисциплина, уважение и достойно спортсменско поведение. Спортистите трябва да са пример!

Очаквам ръководството на клуба да вземе отношение по случая и да предприеме необходимите мерки. Футболните традиции на Горна Оряховица ни задължават да бъдем безкомпромисни към подобни прояви! Само ще припомня, че дори големият Ерик Кантона за подобно поведение срещу зрител беше наказан почти за година от Манчестър Юнайтед. В първенството на Испания пък Христо Стоичков, докато беше звездата на Барселона, получи няколкомесечно наказание за настъпване на съдия. Заради правилата и дисциплината, футболът в тези държави вече е на светлинни години пред нас. Вярвам, че и семейството на нашия млад играч също ще вземе мерки спрямо поведението му", написа Рашков в профила си в социалните мрежи.

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