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Венци Стефанов за собственика на ЦСКА: Той е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо

19 октомври 2026, 18:59 часа 1171 прочитания 1 коментар

Остават броени дни до официалното завръщане на ЦСКА у дома. Столичната класика между "червените" и Славия ще бъде първият мач на реновирания стадион "Българска армия". Двубоят от 14-ия кръг на Първа лига е насрочен за петък, 30 октомври, от 19:30 часа. Дни преди двубоя президентът на "белите" Венцеслав Стефанов даде мнението си за новия стадион в Борисовата градина и похвали собственика на "армейците" Валтер Папазки.

Венци Стефанов приел молбата на ЦСКА

Той обсъди въпроса, че по програма двубоят трябваше да се изиграе ден по-рано, От ЦСКА обаче се обърнали към Славия с молба да променят датата, за да може мачът да се изиграе на "Армията". Най-старият столичен клуб се съгласил на промяната. В специално интервю пред Sportal.bg. Стефанов заяви: "От ЦСКА помолиха мачът да бъде преместен и ние се съгласихме, разбира се. Казвал съм ви - славистката общност е най-културната. Сигурен съм, че ще се получи един празник, това си е празник на ЦСКА. Радващо е, че София най-накрая ще има един европейски стадион. България ще има! Свалям шапка на собственика на ЦСКА. Държавата не е дала 1 лев, човекът влага свои пари и ще остави нещо."

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Венцеслав Стефанов

"При това - стадионът е отличен, всичко е изпипано. Не е като на разни колибари, дето хем с държавни пари им се построи, хем теренът крив, тук тече, там капе, това сбъркано, онова недовършено. При ЦСКА няма празно, всичко е топ. Собственикът на ЦСКА е първият човек в новата история на България, който направи такова нещо. Трябва да го аплодират не само цесекарите, но и цялата ни футболна общност", заяви босът на "белите".

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ЦСКА Славия Венцеслав Стефанов Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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