Капитанът на ЦСКА смълча Бистрица! "Армейците" с драматичен успех в дебюта на Гиздол

Отборът на ЦСКА записа драматичен успех при визитата си на ЦСКА 1948 в Бистрица. "Армейците" надделяха с 3:2 в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Това бе първи мач на новия треньор на гостите Маркус Гиздол начело. Футболистите на ЦСКА започнаха много силно, отбелязвайки два гола през първата част. Те продължиха да доминират, но допуснаха да бъдат изравнени. В самия край на редовното време капитанът Бруно Жордао отбеляза победното попадение.

ЦСКА излъга ЦСКА 1948 в края

Домакините започнаха по-активно, като още в 4-а минута застрашиха вратата, пазен от Фьодор Лапоухов. Мамаду Диало стреля от малък ъгъл, но не намери очертанията. "Армейците" отговориха с удар на Макс Ебонг от границата на пеналта в 10-ата минута, но той се оказа доста неточен. Секунди по-късно Йоанис Питас даде аванс на ЦСКА, но попадението му бе отменено заради засада. Домакините отговориха с опит на Жул Майер, но кълбото премина покрай дясната греда. Последва спасяване на Алекс Божев срещу капитана на "армейците" Бруно Жордао. Така се стигна до 19-ата минута, в която ЦСКА откри резултата. Стефано Сенси центрира от корнер, а този път стражът на "червените" не успя да спре Бруно Жордао.

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Десет минути по-късно Йоанис Питас удвои аванса на гостите. Футболистите на Маркус Гиздол продължиха да доминират и скоро стигнаха до трети гол. В 34-а минута и Стефано Сенси записа името си сред голмайсторите. Божев спаси силен удар на Жоел Зварц, но топката се озова в краката на италианеца, а той не пропусна. След преглед с ВАР съдията отмени попадението заради много тънка засада на Зварц. Така ЦСКА се оттегли на почивката с два гола аванс.

На почивката наставниците на двата отбора извършиха по една смяна. Гиздол пусна Андрей Йорданов на мястото на Анжело Мартино, а за ЦСКА 1948 влезе Атанас Илиев вместо Диало. Гостите продължиха да бъдат по-активният тим и през втората част. Въпреки това ЦСКА 1948 успя да се върне в мача с попадение в 55-ата минута. Георги Русев си спечели фал и центрира от него към Елиас Франко, който прониза Лапоухов с глава. "Армейците" бяха близо до трети гол секунди по-късно, но ударът на Жордао премина на сантиметри от целта. Влезлият от пейката Атанас Илиев бе много активен. В 68-а минута нова опасна атака на ЦСКА 1948 завърши с удар, избит в корнер. След неговото изпълнение Атанас Илиев се извиси най-високо и се разписа с глава за 2:2.

В следващите минути опасностите липсваха, но ЦСКА успя да се възползва много добре от възможностите си. В самия край на редовното време Бруно Жордао стреля от дистанция и със страхотен гол върна "армейците" напред в резултата. В добавените минути Стефано Сенси получи втори жълт картон и остави гостите с човек по-малко на терена. Така ЦСКА си тръгва от Бистрица с трите точки.

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