Селекцията на „Герена“ продължава: Левски е на крачка от втори нов

Вицешампионът на България Левски се готви усилено за новия сезон и участието си в Лига Европа. „Сините“ вече договориха първо лятно попълнение в лицето на родния национал Радослав Кирилов. Крилото ще премине на стадион „Георги Аспарухов“ без пари, тъй като договорът му с ЦСКА 1948 изтече и не бе подновен. Колегите от „Гонг“ пък разкриха, че Левски е на крачка от второ ново попълнение.

Според информациите ръководството на Левски води финални преговори за бразилския атакуващ полузащитник Рилдо. Както е известно, напоследък често се говореше, че „сините“ ще привлекат плеймейкър от Страната на кафето, но името му се пазеше в тайна. Сега обаче стана ясно, че това е именно халфът на португалския Санта Клара. В момента обаче 25-годишният футболист играе под наем в четвъртодивизионния Португеза в родината си.

Levski Sofia is in talks for Brazilian midfielder Rildo. He is owned by Portuguese club Santa Clara but plays on loan at Portuguesa.

