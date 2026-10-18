Спартак Плевен се опълчи на шампиона Левски, но класата си каза думата

Българският шампион Левски се класира за 1/8-финалите на Купата на България! "Сините" постигнаха успех с 2:0 срещу Спартак Плевен на стадиона в Ловеч. Първото попадение в срещата бе дело на Евертон Бала, който се разписа от бялата точка, а след това и Мазир Сула се разписа. Интересното бе, че през първата част символичните домакини имаха по-добри шансовете, но шампионите доказаха класата си и се възползваха от възможността си.

Левски се затрудни срещу Спартак Плевен

Изненадващо футболистите на Спартак Плевен първи погледнаха към съперниковата врата. В началните минути Васил Шопов намери Преслав Антонов в наказателното поле и той стреля, но Оливер Камдем се намеси. След това "сините" поеха контрола над топката и започнаха да атакуват. Около 26-а минута Хуан Переа не успя да намери очертанията на вратата, а малко след това отново той стреля, но на сантиметри от целта. В оставащото време от първата част Левски така и не успя да застраши вратата на Петър Петров. Вместо това в самия край Виктор Иванов се възползва от грешка на Камдем и стреля, но топката се отби в напречната греда. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

ОЩЕ: Играл за Левски и ЦСКА: "Левски ще бие с лекота, Веласкес работи много качествено"

Второто полувреме също започна с положение в полза на домакините. Костадин Велчев бе оставен напълно непокрит в наказателното поле на "сините" и стреля, но неточно. Отборът на Хулио Веласкес отговори с удар на Мазир Сула право в ръцете на стража на плевенчани. Малко след това логичното се случи и Левски излезе напред в резултата. В 57-а минута съдията отсъди дузпа в полза на шампионите, след като Пламен Спасов фаулира Армстронг Око-Флекс. Зад топката застана резервата Евертон Бала, който бе точен за 1:0. Четвърт час преди края Петър Петров отрази удар на Рейналдо, а при добавката спря и Сержиньо. В 79-а минута Рейналдо притисна вратаря на Спартак и той сбърка. Впоследствие топката попадна в Мазир Сула, а той удвои аванса на "сините". В самия край Петров спаси още един опит на Бала, за да опази вратата си от трети гол.

ОЩЕ: Сън не хвана Вили Вуцов след грешката на Светльо в Лига Европа