Сън не хвана Вили Вуцов след грешката на Светльо в Лига Европа

Българският шампион Левски се размина с първа победа в основната фаза на Лига Европа от 2010 година насам. "Сините" завършиха наравно 1:1 с нидерландския НЕК Ниймеген в мач от групите на втория по сила европейски турнир. Те поведоха през първото полувреме чрез гол на Рейналдо, но домакините изравниха след грешка на вратаря Светослав Вуцов. В опита си да изнесе топката той я подаде на Тярон Чери, който не пропусна да се разпише в 64-а минута.

Вили Вуцов защити сина си след грешката в Лига Европа

Сега баща му - Велислав Вуцов, разкри, че много тежко е преживял грешката на своя син. Той все пак подчерта, че се е стигнало до нея заради стила, който Хулио Веласкес налага в Левски. След това емблематичният български треньор бе категоричен, че в момента в света не съществува вратар на същата цена като Светльо, който да може да играе толкова много с крака и да допуска по-малко грешки.

ОЩЕ: Грешката срещу НЕК засенчи истината: Вуцов е №1 в Лига Европа по ключов показател

"Не съм спал цяла нощ. Грешката е безспорно голяма, грешката е фатална, няма място за коментар", каза Вуцов в подкаста си "Лигата на Вуцов" в Youtube. "Има обаче две неща, които трябва да се отбележат. Първо, когато вратарят на Левски е играл най-много пъти с топката от всички останали играчи на терена, е нормално този, който играе най-много с топката, в някакъв момент да сбърка. Второ, ясно на всеки, че стилът, който Левски изгражда по този начин, в някакъв момент може да донесе негативи. Грешката е неописуема, но пак казвам, и треньорът го изрече. Това е стилът на Левски."

"Ако намерят вратар, не в България, а в света, за по-малко от пет милиона, който да играе с крака толкова, колкото Светослав, и да бъде вкаран в стила на Левски, да играе толкова пъти с крака и да бърка по-малко от него, аз ще се прекръстя на Хасан", каза още Вили Вуцов.

ОЩЕ: "Трябваше просто да спечелим": Капитанът на НЕК се подигра с грешката на Вуцов, но остана разочарован