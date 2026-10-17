Войната в Украйна:

Сън не хвана Вили Вуцов след грешката на Светльо в Лига Европа

17 октомври 2026, 16:11 часа 1216 прочитания 0 коментара
Снимка: ФК "Миньор" Перник
Сън не хвана Вили Вуцов след грешката на Светльо в Лига Европа

Българският шампион Левски се размина с първа победа в основната фаза на Лига Европа от 2010 година насам. "Сините" завършиха наравно 1:1 с нидерландския НЕК Ниймеген в мач от групите на втория по сила европейски турнир. Те поведоха през първото полувреме чрез гол на Рейналдо, но домакините изравниха след грешка на вратаря Светослав Вуцов. В опита си да изнесе топката той я подаде на Тярон Чери, който не пропусна да се разпише в 64-а минута.

Вили Вуцов защити сина си след грешката в Лига Европа

Сега баща му - Велислав Вуцов, разкри, че много тежко е преживял грешката на своя син. Той все пак подчерта, че се е стигнало до нея заради стила, който Хулио Веласкес налага в Левски. След това емблематичният български треньор бе категоричен, че в момента в света не съществува вратар на същата цена като Светльо, който да може да играе толкова много с крака и да допуска по-малко грешки.

ОЩЕ: Грешката срещу НЕК засенчи истината: Вуцов е №1 в Лига Европа по ключов показател

Велислав Вуцов

"Не съм спал цяла нощ. Грешката е безспорно голяма, грешката е фатална, няма място за коментар", каза Вуцов в подкаста си "Лигата на Вуцов" в Youtube. "Има обаче две неща, които трябва да се отбележат. Първо, когато вратарят на Левски е играл най-много пъти с топката от всички останали играчи на терена, е нормално този, който играе най-много с топката, в някакъв момент да сбърка. Второ, ясно на всеки, че стилът, който Левски изгражда по този начин, в някакъв момент може да донесе негативи. Грешката е неописуема, но пак казвам, и треньорът го изрече. Това е стилът на Левски."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Ако намерят вратар, не в България, а в света, за по-малко от пет милиона, който да играе с крака толкова, колкото Светослав, и да бъде вкаран в стила на Левски, да играе толкова пъти с крака и да бърка по-малко от него, аз ще се прекръстя на Хасан", каза още Вили Вуцов.

ОЩЕ: "Трябваше просто да спечелим": Капитанът на НЕК се подигра с грешката на Вуцов, но остана разочарован

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Вили Вуцов Левски Светослав Вуцов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес