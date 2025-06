Старата песен на нов глас: ЦСКА удари на камък за трансфери в най-критичната си зона

Ръководството на ЦСКА изпитва затруднения по привличането на футболисти в най-критичната зона за тима - средата на терена. Напускането на Марселино Кареасо, Джонатан Линдсет и Станислав Шопов отвори дупка в халфовата линия, която трябва да се запълни. За тази задача властимащите в Борисовата градина бяха набелязали Енцо Бардели и Габи Каниховски, но по всяка вероятност сделки с двамата няма да се осъществят.

"Тема Спорт" съобщава, че Бардели ще остане в сегашния си отбор - френския Дюнкерк. Собственикът на клуба Юксел Йълдъръм е решил да запази играча. Бардели е местно момче, на когото ще се разчита за предстоящия сезон. Йълдъръм осигурява издръжката и на турския Самсунспор. В телевизионно предаване бизнесменът каза: „Няма да вземем Бардели в Самсунспор. Той ще остане в Дюнкерк. Можем да го вземем, ако искаме, но ще го задържим във Франция.“

Енцо Бардели е юноша на Лил, но през лятото на 2021 година преминава като свободен агент в тима на Дюнкерк. Първоначално играе предимно за втория отбор. В началото на март 2022-ра е вдигнат в първия тим. До момента вътрешният полузащитник има на сметката си общо 116 мача за втородивизионния клуб във всички турнири. В тях той се е отличил с 11 попадения, а също така е направил 12 асистенции. Има договор с Дюнкерк до лятото на 2026 година.

Офанзивният полузащитник Габи Каниховски пък е пред подпис с унгарския шампион Ференцварош. Тимът от Будапеща има сериозно предимство пред ЦСКА – участие в квалификациите за Шампионската лига и по-добри финансови условия за израелския футболист, който напуска Макаби Тел Авив като свободен агент. Каниховски е оценяван на 2,5 млн. евро. Припомняме, че в началото на миналия сезон "армейците" отново трудно привличаха футболисти заради липсата на участие в европейските клубни турнири.

