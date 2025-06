Иран удари израелска болница, Израел - ракетни установки (ВИДЕО)

Размяна на удари между Иран и Израел имаше и тази нощ, за седми пореден път. Иранска ракета порази основната болница в Южен Израел рано тази сутрин. 40 души са ранени. Има значителни материални щети. Болницата в пустинния град Беер Шева има 1000 легла и предоставя здравни услуги за приблизително 1 милион жители в южната част на Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро и предупреди, че Иран ще „плати висока цена”.

Израелската армия съобщи, че Иран е предприел нова ракетна атака срещу Израел, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Last night at around 3 am, Iran launched ballistic missiles at Israel. At least 5 missiles were fired, with one impact recorded in Tel Aviv. pic.twitter.com/IOyh71bCh5