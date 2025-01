Учени обявиха: Български нападател - на едно ниво с Лионел Меси

Учените от швейцарската футболна обсерватория CIES обичат да правят най-различни изследвания и да проверяват статистики, свързани с футбола. Последното голямо изследване на обсерваторията бе свързано с най-резултатните футболисти през 2024 г. Голмайсторът на Първа лига Ахмед Ахмедов успя да се нареди с равни показатели относно вкараните голове заедно със считания от мнозина за най-добрия в историята на футбола Лионел Меси.

Българският нападател, който напусна Спартак Варна през зимата, за да подсили японския Шимузу С-Пулс, е отбелязал 18 попадения през есенния дял от сезона. Като добавим и попаденията от миналия сезон във Втора лига, попаденията на Мечо Ахмедов стават 29.

Тези попадения отреждат на българина 48-мо място в класацията на CIES. По този начин българският национал се изравнява с 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Аржентинецът, също като българина, има 29 попадения, играейки за американския Интер Маями.

Класацията е допълнена от някои от най-добрите голмайстори в света. На първа позиция е шведският нападател на Спортинг Лисабон – Виктор Гьокереш, който е вкарал 64 попадения. Ерлинг Холанд е на втора позиция с 52 гола, а топ 3 се допълва от английския нападател Хари Кейн, който е отбелязал 47 пъти. В топ 10 влизат още Кристиано Роналдо и Роберт Левандовски.

Most goals in official club and national team games, last 3⃣6⃣5⃣ days (until 20/01)

🥇 #ViktorGyokeres 🇸🇪 & #SportingCP 6⃣4⃣

🥈 #ErlingHaaland 🇳🇴 & #ManCity 5⃣2⃣

🥉 #HarryKane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & #FCBayern 4⃣7⃣

4⃣ #CristianoRonaldo 🇵🇹 4⃣4⃣ (+2 yesterday)

Top 💯 👉 https://t.co/1yUBfIcq4y pic.twitter.com/XVWYLqKern