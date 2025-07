Експлозия в центъра на Москва: Твърдение, че генерал от ФСБ е бил взривен (ВИДЕО)

Бомбена експлозия е станала факт в центъра на руската столица Москва. Възможно е цел да е бил генерал от ФСБ - неофициална информация гласи, че жертва на атентат е станал генерал Алексей Комков, началник на Пета служба на ФСБ. Тя отговоря за контраразузнаването в бившите съветски републики т.е. държавите-членки на ОНД.

Очевидци твърдят, че е имало няколко експлозии и поне два автомобила са се запалили. Една кола е била взривена, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, която извади информация за атентат срещу Комков - Още: Хакери източиха данни и кореспонденция на шефа на руското контраразузнаване

💥 Car Bombing in Central Moscow — Reports Say Senior FSB General Killed



Russian media and Telegram channels report a powerful explosion in central Moscow. Eyewitnesses say there were several blasts, and at least two vehicles caught fire. One of them was allegedly blown up.



The… pic.twitter.com/hiaes3jm6R