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В Дания: Нордселанд имаше късмет с равенството с ЦСКА

23 октомври 2026, 20:11 часа 357 прочитания 0 коментара

Столичният гранд ЦСКА постигна още един много достоен резултат на европейската сцена. "Армейците" завършиха наравно 2:2 с датския Нордселанд в мач от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. Ранен гол на Леандро Годой даде аванс на българския тим на почивката. Последваха две грешки в защитата на ЦСКА, които позволиха на Нордселанд да излезе напред в резултата. В самия край на срещата Леандро Годой отбеляза изравнителното попадение.

В Дания похвалиха ЦСКА

Въпреки равенството, отборът на Маркус Гиздол определено владееше събитията на терена и може да съжалява, че си тръгва само с точка. Медиите в Дания останаха на същото мнение. От "Tipsbladet" отчетоха смазващото предимство на ЦСКА в началните минути и отчете, че Нордселанд е можел "да изостава с три гола след десет минути". В материала се сочи още, че "армейците" са доминирали и на трибуните. През голяма част от сблъсъка се чуваха песните на феновете на българския тим: "Феновете на ЦСКА очевидно бяха по-шумни през първото полувреме. Те подкрепяха своите любимци и това се отплати. Гостите имаха попътен вятър."

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ЦСКА Нордселанд 2026

От изданието пишат още, че Нордселанд е имал късмет с равенството, тъй като се е представил много слабо през първото полувреме. Междувременно от "Campo" посочиха следното: "Българският отбор заслужено поведе във Фарум само след осем минути игра. Очевидно ЦСКА започна по-добре полувремето, в което Нордселанд също трябваше да види как Виктор Нелсон напуска поради контузия."

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ЦСКА Лига на конференциите Нордселанд
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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