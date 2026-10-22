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Героят на ЦСКА Годой: "Заслужавахме трите точки, изиграхме много добър мач"

22 октомври 2026, 22:05 часа 368 прочитания 0 коментара

ЦСКА взе първата си точка в Лигата на конфернециите, след като стигна до равенството с датския Нордселанд в мач от втория кръг на основната фаза на турнира. Леандро Годой откри резултата рано в срещата, но след това домакините стигнаха до пълен обрат. Няколко минути преди края Годой отново се разписа за крайното 2:2. Аржентинецът даде мнението си за срещата, като заяви, че за него "червените" са заслужавали победата.

Леандро Годой: "Заслужавахме победата днес"

Ето какво каза Леандро Годой: "Отборът направи страхотен мач. Заслужавахме и трите точки, затова остава и малко горчив привкус. Отбелязахме два гола, но не успяхме да вземем победата. Винаги се опитвам да вкарвам и давам всичко от себе си, но най-важно е да печелим. Ще се опитаме да коригираме грешките, които днес допуснахме. Заслужавахме победата днес, защото изиграхме много силен мач".

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Леандро Годой

Годой има 6 гола

Двата гола на Леандро Годой бяха под номер 5 и 6 от началото на сезона. Той вкара още 3 попадения в Първа лига, отбеляза и още 1 гол в квалификациите за Лига Европа. ЦСКА е един от многото отбори със спечелена само 1 точка от първите два мача в Лигата на конференциите. Това дава шанс на "армейците" да продължат към елиминационната фаза на турнира. 

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ЦСКА Лига на конференциите Нордселанд Сантиаго Годой
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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