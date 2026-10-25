Веласкес каза какво трябва да направи Левски, ако иска да се представя като голям клуб

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на неговия тим на Арда Кърджали. Срещата ще се изиграе във вторник, 27 октомври, от 19:30 часа. Тя идва след победата на "сините" в Лига Европа. Българският шампион надделя с 2:1 над Виктория Пилзен в мач от третия кръг на груповата фаза. Въпреки успеха, футболистите и треньорите на Левски вече са забравили мача с Виктория и мислят изцяло за предстоящата среща с Арда.

Веласкес: Виждам отбор фокусиран, зрял и с ясна идея за играта

"Напълно сме забравили мача в четвъртък. Опитахме се да го предадем и на футболистите това нещо. Изцяло сме фокусирани в следващия мач срещу Арда, които са един доста добър отбор. Естествено, аз смятам, че това е правилната нагласа. Използваме мача в четвъртък, за да покажем на футболистите някои добри неща, които сме направили, но трябва да имаме правилна нагласа, за да контролираме нещата. Ако искаме като голям клуб да се представяме добре, трябва да управляваме тези ситуации. Независимо дали биеш, падаш или правиш равен, трябва да си с манталитет и нагласа за следващия. В момента единственото, което ни интересува е мачът с Арда", започна Веласкес.

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Веласкес разкри, че Радослав Кирилов, Асен Митков и Гашпер Търдин ще пропуснат мача в Кърджали. След това той коментира трудностите за съвместяване на европейски задължения с тези в първенството: "Всички отбори, които не са на най-високо ниво, имат проблем с това превключване от Европа към родния шампионат. Има го този риск. Говоря за едно средноевропейско ниво. Това е най-важната част - да имаш един правилен манталитет във всеки момент. Но когато видя начинът, по който футболистите усещат и приемат нашите думи, виждам, че работим по правилния начин. Важно е ние да сме с правилната нагласа, какъв ще е резултатът е друг въпрос. Виждам отбора фокусиран, зрял и с ясна идея за играта."

"Арда имат подобна идея, както предните пъти, когато се изправяхме срещу тях. Естествено, промениха някои играчи, а това понякога променя и начина на игра. Особено когато са у дома, те са опасни и няма да бъде лесно за нас. Трябва да разберем мача, да го изиграем добре и да се опитаме да го спечелим. Лесно абсолютно никога няма. Най-важното е да имаме правилната нагласа, да се концентрираме върху нещата, които имат значение. Със сигурност виждайки футболистите мисля, че ще бъде така. Следващата стъпка е да се опитаме да разберем какво ще направи противникът и да имаме правилна нагласа към тях. Не трябва да мислим, че нещо ще бъде лесно. Реалността е точно обратната. Знаете, че нашият противник ще се опита да направи нашия живот труден", каза още испанският специалист.

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