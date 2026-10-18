Веласкес посочи най-важното в Левски и призна за напрежение от загуба срещу Спартак Плевен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде мнението си за представянето на неговия тим срещу Спартак Плевен. "Сините" постигнаха успех с 2:0 срещу втородивизионния отбор. По този начин те си осигуриха място в 1/8-финалите на Купата на България. Шампионите определено спестиха сили и не показаха обичайното ниво, тъй като плевенчани имаха по-добри шансове през първата част. В крайна сметка Левски се добра до успеха чрез гол от дузпа на Евертон Бала и попадение на Мазир Сула.

Веласкес: Спартак нямаше какво да губи, а ние имахме

Испанският специалист призна, че неговите футболисти са срещнали сериозни трудности през първото полувреме, но все пак е намерил правилния ритъм след почивката: "Типичен двубой за тази фаза на турнира, особено когато играеш като гост. Ние заслужихме победата, но трябваше да се постараем малко повече, за да стигнем до нея. През първата част нямахме достатъчно добър ритъм в атака, а след това намерихме повече пространства и по този начин успяхме да спечелим. Спартак Плевен опитваше да ни затрудни, а след почивката разбрахме какво трябва да направим. Най-важното в такива мачове е да вкараш първия гол и ние това направихме. Победата беше най-важното и я постигнахме. В този двубой Спартак Плевен нямаше какво да губим, а ние можехме и затова напрежението може би беше при нас. Важното е, че показахме характер."

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"Много съм горд от всички мои футболисти, защото е важно да имаме голям състав, графикът е много натоварен. Различни футболисти получиха шанс да играят и съм доволен от всички. Реших да сменя Никола малко по-рано, защото се завърна от контузия и му е нужно повече време, за да влезе в ритъм. Петко днес също дебютира и изигра първия си двубой с нас, много съм доволен от абсолютно всички футболисти, които участваха в срещата днес. Най-важното нещо при нас е колективът", добави наставникът на Левски.

За предстоящия сблъсък в Лига Европа:

Накрая Веласкес коментира предстоящия двубой на Левски в Лига Европа срещу Виктория Пилзен: "Различен двубой ни предстои с Виктория Пилзен, различен турнир. И той е много важен, както всички турнири, в които участваме. Важното е да се възстановим и да се подготвим за следващия страхотен мач, който ни очаква. Различни са ситуациите при Асен Митков и Бурас. Първият ще бъде скоро готов за игра, докато при Акрам е различно. Той от доста време не е играл и се опитваме чрез тренировки да го вкараме в нормална динамика. Имаше вариант да бъде днес с отбора, но не искахме да рискуваме. Нужно е да натрупа повече тренировки и динамика."

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