Звездата на ЦСКА вижда "големия проблем" в Дания като предимство

Звездата на ЦСКА Стефано Сенси говори в навечерието на срещата с Нордселанд. "Армейците" гостуват в Дания за втория си мач от груповата фаза на Лигата на конференциите в четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа българско време. Една от най-обсъжданите теми около двубоя е фактът, че ще се играе на изкуствена трева. Сенси обаче заяви, че е доволен от този терен, тъй като топката се движи по-бързо.

Сенси: Давам повече от 100% от себе си на терена

"На мен ми харесва, защото топката ще бъде по-бърза. Дъждовното и по-студено време също предразполага да се играе добър мач. Разбира се трябва да внимаваме как контролираме топката, защото много бързо може да се смени притежението", коментира Сенси на пресконференцията преди мача. Италианският плеймейкър увери, че се чувства в отлична физическа форма и е готов да даде всичко от себе си на терена.

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"Моята философия е, когато стъпя на терена да давам повече от 100% от себе си, да помогна на отбора, на моите съотборници, на треньора. Повече от готов съм. Физически сме добре, не само аз, Бруно Жордао и Макс Ебонг също тичаха много срещу Монако. Ние сме в добро кондиционно състояние", каза още Сенси. Халфът се изказа ласкаво за новия треньор на отбора Маркус Гиздол: "Харесва ми като треньор и като човек, харесва ми неговото мислене за играта, харесва ми, че той е много близо до футболистите. Времето е достатъчно, за да разберем какво той иска от нас. Всички футболисти следваме неговото разбиране за футбола на терена. Всеки мач под негово ръководство се подобряваме."

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