"Героите зад бранда": Силвия Мавродиева и професионалистите от KITKAT®

В свят, в който всичко се случва бързо и едновременно, истинското предизвикателство е в умението да поемеш глътка въздух - и да хапнеш нещо вкусно, за да презаредиш батериите. А слогана "Have a break, have a KITKAT®" - е едно от най-разпознаваемите изречения, които адресират универсална човешка нужда от почивка. Как се съхранява тази идея жива, когато поколенията и техните навици непрекъснато се променят?

Срещаме се със Силвия Мавродиева - истински професионалист, който стои зад развитието на един от най-разпознаваемите шоколадови брандове в света - именно KITKAT®. В своята работа тя умело съчетава стратегическо мислене с дълбоко разбиране за културата и поведението на съвременния потребител, превръщайки KITKAT® в символ на баланс, емоция и съзнателна почивка.

Ето какво ни сподели тя - за бранда, неговите герои и тяхната мисия.

KITKAT® е глобално разпознаваем бранд – на практика „шоколадов класик“. Да се посветиш на марка, която вече няколко поколения добре познават и обичат, е вълнуващо предизвикателство. С какво то е най-интересно лично за Вас?

Да работиш с KITKAT® е истинска привилегия, но и голяма отговорност. Най-интересното за мен е балансът между уважението към богатото наследство на марката и нуждата тя да остане релевантна и жива за днешния контекст. KITKAT® има изключително силна ДНК – разпознаваем вкус, форма, хумор и едно от най-иконичните послания в света – Have a Break. Това е стабилна основа, но и ясна рамка: не бива да променяш това, което хората истински обичат.

В същото време марката трябва да говори на новите поколения, които мислят и комуникират по различен начин. Най-вълнуващото за мен е именно това „превеждане“ на силната идентичност на KITKAT® на езика на съвременната култура – чрез нови поводи за консумация, партньорства и по-смислена роля в ежедневието на хората.

Когато мащабът е голям, отговорността расте заедно с него. На какво разчитате най-вече при вземането на стратегически решения, които засягат много хора?

При стратегически решения най-важното за мен е балансът между смелост и отговорност. Разчитам много на ясна ценностна рамка – всяко решение трябва да бъде в синхрон с ценностите на марката и компанията. Когато това е налице, смелите решения не са риск, а осъзнат избор.

Данните и пазарните инсайти са важна основа, но зад тях винаги стоят реални хора – навици, културни контексти, очаквания. Затова решенията никога не се взимат изолирано. Изключително ценя и силата на екипа – стратегиите се изграждат чрез диалог, различни гледни точки и открити дискусии. И, разбира се, винаги гледаме в дългосрочен план – устойчивостта и доверието са по-важни от бързите победи.

Част от отбора на KITKAT®

Разкажете ни повече за колаборацията на KitKat с един от най-очакваните спортни форуми – EuroVolley 2026. Как марката ще се включи в емоцията около събитието?

Спортът и KITKAT® имат много общо – и двата са свързани с емоция, динамика и момент на презареждане. EuroVolley 2026 е изключително значимо събитие за България и региона и за нас е естествена платформа да подкрепим не само спорта, но и феновете.

По време на първенството KITKAT® ще бъде активен участник в преживяването – с интегрирани активности, които ще превръщат паузите по време на мачовете в истински „KITKAT моменти“. Нашата цел е феновете да се чувстват част от общата емоция и да споделят радостта от големия спорт.

Nestlé отбеляза 20 активни сезона на инициативата „Нестле за Живей Активно“. Как се разви тази инициатива и как KITKAT® се вписва в нея?

„Нестле за Живей Активно“ е много повече от кампания – тя е дългосрочен ангажимент към по-физически активен живот. С годините инициативата се развива заедно с хората и днес обединява хиляди участници от различни поколения.

KITKAT® естествено се вписва в тази философия, защото напомня, че активният живот не е само движение, а и осъзната почивка. Тази година свързваме партньорството си с EuroVolley 2026 с „Нестле за Живей Активно“, изграждайки мост между масовата активност и големия професионален спорт. Посланието е ясно – устойчивите навици се изграждат с постоянство, радост и баланс.

Как се изгражда управление на екип, разпределен в различни държави и култури?

Ключът е в ясната посока, доверието и уважението към различията. Различните култури са огромен ресурс, когато има споделени ценности и обща цел. Важно е да не налагаш един модел, а да намираш баланса между глобалната рамка и локалната идентичност.

Редовната и смислена комуникация, дори в дистанционна среда, е решаваща за усещането за екипност и принадлежност.

Какво е „закодирано“ в културата на Nestlé и KITKAT®, което цените най-много?

Дългосрочното мислене и истинското уважение към хората. В Nestlé и KITKAT® професионализмът върви ръка за ръка с човечността. Have a Break не е просто слоган – това е нагласа, която насърчава баланса и устойчивия ритъм на работа.

Как си почива човек, който управлява бранд, свързан именно с идеята за почивката?

За мен почивката е малък, осъзнат момент за рестарт. Не винаги е дълга ваканция – понякога е кратка разходка, разговор или просто тишина между срещи.

Работата с KITKAT® те учи, че балансът е съзнателен избор. „Дай си почивка“ не означава да спреш, а да се грижиш за енергията си. Това е нагласа, която прави и работата, и живота по-устойчиви.