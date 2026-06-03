Защо брандът е като личност и се нуждае от емпатия? Екипът на Филис Морис България разказва

Бранд, маркетинг, репутация. Три думи, които всички използваме с лекота. Зад тях обаче винаги стоят усилията на истински герои. Това са хората в една компания, влагащи своя талант и ум в почти лабораторна задача. Тя гласи: нека се посветим на екипна работа, да съвместим куп умения и таланти, за да превърнем нашия бранд в светкавично разпознаваем и то с добро име. Как се постига това? Ами с микс от стратегия, психология, креативност. И като при всяко творческо занимание, изисква се и добър вкус.

Именно затова бяхме в офиса на Филип Морис България - за да изследваме „кухнята” на няколко популярни бранда и да се срещнем отблизо с екипа „Бранд & маркетинг”.

Запознахме се с Георги Блъсков, Наталия Тодорова и Доротея Дарданова - трима професионалисти, които по различен начин, но с обща логика, изграждат образа на брандовете на Филип Морис България.

Брандът като личност

Как изглежда един бранд отвътре, когато спреш да гледаш на него само като на „продукт”?

„Брандовете са като личности. Имат характер, външен вид, начин на изразяване, обноски и т.н.”, казва Георги Блъсков, старши бранд мениджър „Бездимни продукти”. „Най-добре се опознава бранд като се постараеш да влезеш под кожата му, да се изразяваш от негово име. Последното е и в основата на бранд мениджмънта”, допълва той.

Екипът, който Георги води, има задачата да представя брандовете на компанията така, че потребителите да се припознават в тях. Успява благодарение на талант, екипна работа и културата в компанията.

„В хората, с които работя, ценя честността, откритостта и това да не допускат, че останалите са злонамерени по подразбиране. Това помага адски много за изграждане на здрава работна среда”, споделя Георги.

„Брандът докосва истински”

„За да съществува силна връзка с един бранд, потребителят трябва да получава безкомпромисно изживяване”, казва Наталия Тодорова, ръководител на категорията „Продукти за орална употреба”.

„Брандът трябва да го докосва истински - да предизвиква емоции, да му предоставя възможности за различни, неочаквани и запомнящи се моменти и да му носи истинско удоволствие.”

Наталия Тодорова

Тук е и ролята на Наталия – да определи как брандът да „проговори” на потребителите и каква добавена стойност да им носи.

„Когато брандът успее да създаде усещането, че е част от живота на потребителя и му дава стойност отвъд продукта, тогава се изгражда най-силната, устойчива и автентична връзка”, казва още ръководителят на категорията „Продукти за орална употреба”.

Зад успеха в постигането на тази трудна задача стоят усилията на правилните хора. А както Наталия посочва, Филип Морис България е изключително място за професионално развитие. Самата тя е преминала през различни позиции, трупайки ценни умения и допринасяйки за общата цел.

„Компанията предлага неограничени възможности за кариерно израстване – както в рамките на текущия екип, така и кросфункционално. Инвестициите в обучения, международни програми за обмен на таланти, както и целенасочено развитие на служителите са значителни. Най-ценната част е възможността да се развиваш в различни функции и да изграждаш умения в нови направления на бизнеса.”

Силата на емпатията

А как даден бранд печели доверието на потребителите?

„С последователност и емпатия”, гласи накратко формулата на Доротея Дарданова, старши мениджър „Бездимни продукти”. „Може да имаш перфектна кампания, но ако обещанието на бранда не съответства на реалното преживяване или това, от което хората реално се нуждаят в момента - съобщението не може да се предаде и изживее напълно.”

Доротея Дарданова

„Брандът печели доверие не с един голям жест, а с множество малки, последователни и смислени действия, които показват, че разбира и уважава хората”, допълва тя.

Доротея има богат опит в областта на маркетинга и продажбите в различни сектори, и това, което я привлича във Филип Морис България, е възможността да бъде част от „толкова мащабна и смислена трансформация на една компания” и изграждането на нещо наистина ново.

Между стратегията и реалността

Работата на Доротея, както самата тя я описва, е да превежда глобалната визия на бранда в локални кампании и изживявания, които резонират с българския потребител. Работа на „кръстопътя между стратегия, креативност и изпълнение, което ѝ я прави интересна”.

Стратегията обаче е само началото, а реалността винаги е корективът.

„Разбираме, че е време за промяна най-вече чрез нашите потребители - те са нашата пътеводна светлина”, казва Наталия Тодорова. „Всичко, което правим, е движено от желанието да отговорим на потребителските очаквания и да предвидим техните нужди.”

Има и нещо, което не се учи по учебник.

„Можеш да научиш маркетинг теория, но усетът кога да тръгнеш напред и кога да изчакаш, как да прочетеш ситуацията - това идва само с времето и с опита от грешките. Никой курс не може да те научи на това”, допълва Доротея.

А какво още ни разказаха Георги Блъсков, Наталия Тодорова и Доротея Дарданова - за вземането на решения, организирането на събитията и малките тайни на успеха - можете да видите във видеото.