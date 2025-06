Отличиха най-успешните реклами и креативни кампании в Бургас

*Престижният форум се проведе в Конгресен център Бургас, където се събраха и бяха оценини най-успешните рекламни форми и кампании за изминалата година. В Бургас се проведе двадесет и петото издание на най-големия форум на комуникационната индустрия в България – ФАРА. По традиция събитието продължи 3 дни (от 05-07 юни ), в които премина както самото журиране на творческия и медийния конкурс, така и поредицата от лекции и дискусионни панели с експерти от цял свят.

Тазгодишното издание на ФАРА премина под надслов „Раждат се звезди“, което бе вдъхновение за организаторите за добавянето на изцяло нова награда - „Изгряваща звезда“. В категорията се отличават младите таланти и техният принос към успеха на агенциите, в които работят. Носител на наградата „Изгряваща звезда“ на ФАРА 2025 стана Илона Здравкова, част от екипа на HUMAN. Младият талант беше награден от Чавдар Кенаров, председател на Българската асоциация на комуникационните агенции.

"Изказвам искрената си благодарност към партньорите ни от Община Бургас и лично към кмета Димитър Николов за подкрепата и съвместните ни инициативи, с които се чувстваме у дома си. Нека да се замислим колко индустриални форуми или събития в България са проявили подобна устойчивост. Очевидно всички се нуждаем от ФАРА, а фестивалът отдавна се е превърнал в символ на целия сектор. Обичана и очаквана, ФАРА е огледало на нашата креативна общност. За този четвърт век, от „преглед на рекламата в България“, фестивалът се превърна в най-мащабния и значим форум на комуникационната индустрия.“, каза в приветствието си Чавдар Кенаров, председател на Управителния съвет на БАКА.

Водещ на церемонията бе чаровната Карин Околие, български лекоатлет, телевизионен водещ и създател на подкаст. Община Бургас бе представена от зам. - кмета Диана Саватева с ресор "Култура и вероизппведания", която връчи престижното отличие "Рекламодатели на годината ". Тя бе присъдена на Върховен комисариат на ООН за бежанците. ​

"На ФАРА му отива Бургас.Тук съм и като представител на Община Бургас и като човек, свързан малко или много с рекламата, защото и моят професионален път е минал оттук. Имах възможността да изгледам няколко презентации на кампании. Те показаха, че рекламата се движи в една позитивна и вдъхновяваща посока. Съвсем скоро и Община Бургас ще оповести създателите и ще представи своя графичен знак, свързан с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата'2032. И не можем да си представим тази кампания без нашето общо сътрудничество, сподели зам. - кметът Диана Саватева от сцената на ФАРА.

Наградата се връчва на база на точките, спечелени от награди и номинации в творческия и медийния конкурс. На второ място в класацията застана SOpharmacy, а на трето - Мебели "Виденов".

Отличието „Творческа агенция на годината“ спечели агенция HUMAN, последвани от Next DC на второ място и Saatchi&Saatchi на трето място. Победителите бяха лично наградени от Кевин Суонепул, главен изпълнителен директор на The One Club for Creativity, който бе гост-лектор на тазгодишния фестивал.

В класацията „Медийна агенция на годината“ победител е All Channels Group, следвани от Starcom, част от Publicis Groupe България, а на трето място се класира Next DC. Наградата за „Медийна агенция на годината“ бе лично връчена от д-р Карл У. Джоунс - един от най-награждаваните арт директори в мексиканската реклама, изследовател и преподавател по медии и комуникация. ​

За пръв път в историята на медийния конкурс бе връчена „Excellence in Media“ – специална награда, която отличава вдъхновяващ пример за индустрията. Наградата беше връчена на агенция All Channels Group за кампанията „Храна за размисъл“. Проф. Георги Янков, ректор на НХА, обяви победителите в "Печатната реклама". Той уточни, че в този бранш чувството за мярка е много важно и поздрави студентите на НХА и филиала й в Бургас, които се реализират успешно в тази сфера. ФАРА 2025 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп и НетИнфо.

Двадесет и петото издание на фестивала се осъществява с партньорството на Община Бургас.