Тролейбус увисна над зейнала на пътя дупка в руския град Казан (ВИДЕО)

Тролейбус остана да виси над яма, зейнала внезапно на път в руския град Казан. Инцидентът е станал по средата на маршрута на превозното средство от градския транспорт. Вследствие на напукалия се асфалт земята под тролейбуса буквално се отворила и той останал да виси над ямата.

🕳 Nothing unusual: Trolleybus left hanging over sinkhole in Kazan as road collapses beneath it



Right in the middle of its route, the asphalt gave way under a trolleybus, leaving it suspended above a gaping hole — like a nightmare straight out of a Russian infrastructure horror… pic.twitter.com/X8LZ25nlVY